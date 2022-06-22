Москва, 22 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В День памяти и скорби, в 4 часа утра в Донецкой Народной Республике у подножия разрушенного нацистами мемориала Саур-Могила Николай Басков вместе с добровольцами из ДНР и России спел песню «Священная война», почтив этим память героически погибших воинов, боровшихся с нацистами.

ИА REGNUM Саур-Могила

Исполнение композиции состоялось в рамках Международной акции «Огненные картины войны»: в ночь с 21 на 22 июня Волонтёры Победы, представители общественных организаций и объединений, жители десятков населённых пунктов зажгли миллионы свечей памяти, символизирующие скорбь и почтение павших в Великой Отечественной войне. В этом году акция прошла и в Донецкой Народной Республике: у подножия разрушенного неонацистами еще в 2014 году мемориального комплекса на вершине высоты Саур-Могилы зажглась картина из 10 000 свечей. Саур-Могила стала главным символом военной истории Донбасса, за эту высоту в 1943 году шли кровопролитные бои с нацистами, а в 2014 году — с неонацистами. В 1967 году здесь был создан величественный мемориал, известный во всем Советском Союзе. Но в июне–августе 2014 года мемориальный комплекс был разрушен в результате артобстрела неонацистов. 9 мая этого года ровно в полночь тут, на останках мемориала, прошла торжественная церемония зажжения Вечного огня от частицы пламени, доставленного от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, был воссоздан постамент с новой современной горелкой.

«Мой дедушка, Николай Николаевич Еременко, прошел всю Великую Отечественную войну. К счастью, он вернулся живым. Но миллионы храбрых, сильных, мужественных воинов погибли за мир, за спокойную жизнь своих детей и внуков. Это герои в самом истинном смысле этого слова. Это не просто слова, это жизни людей. И сегодня я рад оказаться здесь, на территории практически священной высоты — Саур-Могилы, чтобы вместе с Донбассом почтить память тех, кто погиб на той войне. Этот момент, когда одна за другой зажигались свечи огненной картины, не передать словами. Единение душ, историческая память и слезы на глазах. Мы помним и никогда не забудем. Мы один народ, который всегда противостоял нацистам, всегда защищал человеческие высшие ценности: любовь, мир, взаимоуважение, сочувствие, соучастие и взаимопомощь. Нас не отменить и не стереть», — сказал Народный артист России Николай Басков.

Песня выбрана не случайно, так как в годы Великой Отечественной Войны она объединила все народы Советского Союза для борьбы с нацистами. Местные жители помнят, какой ценой добывался мир на их землях тогда и сейчас. Каждое слово композиции отдается болью в сердцах людей, которые теряли своих близких. 9 мая 1945 года «Священная война» была исполнена у рейхстага, над которым уже веяло Знамя Победы, а 22 мая 2007 года песня была исполнена в штаб-квартире НАТО в Брюсселе под бурные аплодисменты. Для жителей Донбасса песня «Священная война» сегодня особенно актуальна, так как они несколько лет своими силами защищают свою землю, семьи и дома, а также память дедов от нацистов, пытаются отстоять право на жизнь и вернуться к мирной жизни.

«Сегодня мы зажгли не просто картину, которая напомнила нам о том, как выглядела Саур-Могила до того, как Украина решила, что Донбасс надо стереть с лица земли. Мы зажгли её, помня о том, какой ценой был принесён мир на наши земли в 1945 году и какой ценой приходится делать это сейчас. Каждая свеча зажжена в память о тех, кто героически погиб, защищая мирную жизнь. На мемориале была написана одна главная фраза «Берегите, берегите, берегите мир!». От этой фразы не осталось и следа после обстрелов со стороны Украины, как и не осталось и следа человечности её правительства. Сегодня нам снова приходится бороться за мир и правду. Мы помним!» — поделилась Ирина Макаренко, руководитель Международного представительства ВОД «Волонтёры Победы» в Донецкой Народной Республике.

«Несмотря на бомбежки и прочие ужасы, которые сейчас приходится стойко переживать жителям Донбасса, они помнят историю и искренне хотят почтить память тех, кто сражался за мир в годы Великой Отечественной войны. И мы не могли их не поддержать в желании провести памятную акцию на территории республики. Надеемся, скоро на эти земли придет мир, и каждый желающий сможет почтить память своего Героя», — отметил представитель Волонтеров Победы из России Максим Покатаев.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, в которой погибли десятки миллионов человек. В этот день не только в России, но и во многих других странах проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны, проходит акция «Свеча памяти». В 2022 году огненные картины войны в рамках акции появились в 132 городах-героях, городах воинской славы, городах трудовой доблести и других населенных пунктах России. За рубежом акция также прошла в Луганской Народной Республике, Тунисе, Узбекистане, Ливане, Египте и других странах.

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