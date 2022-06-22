Вашингтон, 22 июня, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Компания Tesla предпринимателя Илона Маска может показать рабочий прототип робота-гуманоида уже в сентябре этого года. Об этом 22 июня пишет The Sun.

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Ещё в 2021 году Маск объявил о работе над человекоподобным роботом Tesla Bot, также известного как Optimus. Позже он пообещал, что к мероприятию AI Day 2, которое его компания проведёт 30 сентября 2022 года, робот уже будет готов.

Как отмечает издание, на недавнем интервью на экономическом форуме в Катаре Маск подтвердил, что работа над проектом идёт по графику. Предприниматель также заявил, что на презентации AI Day 2 представит и другие вещи, которые докажут, что Tesla является «реальной компанией искусственного интеллекта».

Ранее Илон Маск утверждал, что, по его мнению, первая версия бота начнет производство где-то в 2023 году. Tesla Bot будет рассматриваться не просто как устройство, предназначенное для выполнения полезных задач, но и как робот-гуманоид, обладающий потенциалом для развития в уникальную личность.