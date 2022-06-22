Канберра, , 10:30 — REGNUM Женщины на 22% чаще чем мужчины страдают от загадочного постковидного синдрома. Более того, они склонны испытывать совершенно иные симптомы нежели мужчины. Об этом 22 июня сообщил австралийский телеканал Nine News со ссылкой на исследование специалистов фармацевтического гиганта Johnson & Johnson, которые оценили данные здоровья 1,3 миллиона выживших после заболевания COVID-19.

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«Различия в функционировании иммунной системы между женщинами и мужчинами могут быть важным фактором различий при постковидном синдроме у мужчин и женщин», — пишут авторы исследования.

«У женщин вырабатываются более быстрые и сильные врожденные и адаптивные иммунные реакции, которые могут защитить их от начальной инфекции и ее тяжести … Однако та же самая разница может сделать женщин более уязвимыми к длительным аутоиммунным заболеваниям», — заключили ученые.

Исследователи до сих пор не уверены, почему одни люди долго переносят COVID-19, а другие нет, но более ранние исследования показали, что 37% пациентов страдали по крайней мере одним длительным симптомом через три-шесть месяцев после заражения коронавирусом.