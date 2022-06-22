Чебоксары, 22 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев поддержал предложение об отказе от использования гелиевых шаров на школьных выпускных балах, сославшись на наносимый вред окружающей среде. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шары

Руководитель республики, предваряя проведение выпускных балов, «полностью поддержал» Российского экологического оператора, предложив заменить гелиевые шары на «другие, более экологичные инициативы».

«Традиция запускать их [гелиевые шары] в небо, к сожалению, наносит вред окружающей среде, жизни и здоровью птиц и животных в дикой природе», — написал Олег Николаев.

Он напомнил, что данные шары делаются из пластика, и призвал «задуматься о более активном переходе к экологическому мышлению и действиям».

Ранее в Чувашии отказались от использования гелиевых шаров участники кадетского выпускного бала в Чебоксарах.

Отметим, что выпускные балы пройдут в Чувашии с 23 по 30 июня. Министр образования республики Дмитрий Захаров рекомендовал муниципальным образованиям провести данные торжества без запуска в небо воздушных гелиевых шаров.

«Нашим выпускникам мы предлагаем заменить запуск воздушных гелиевых шаров на высадку «именных» деревьев», — сказал Захаров.

Отметим, что в Чувашии насчитывается 18 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов.