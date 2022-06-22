Выпускникам в Чувашии предложили вместо запуска шаров посадить деревья
Чебоксары, 22 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев поддержал предложение об отказе от использования гелиевых шаров на школьных выпускных балах, сославшись на наносимый вред окружающей среде. Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.
Руководитель республики, предваряя проведение выпускных балов, «полностью поддержал» Российского экологического оператора, предложив заменить гелиевые шары на «другие, более экологичные инициативы».
Он напомнил, что данные шары делаются из пластика, и призвал «задуматься о более активном переходе к экологическому мышлению и действиям».
Ранее в Чувашии отказались от использования гелиевых шаров участники кадетского выпускного бала в Чебоксарах.
Отметим, что выпускные балы пройдут в Чувашии с 23 по 30 июня. Министр образования республики Дмитрий Захаров рекомендовал муниципальным образованиям провести данные торжества без запуска в небо воздушных гелиевых шаров.
Отметим, что в Чувашии насчитывается 18 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов.