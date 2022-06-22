Дакка, 22 июня, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Бангладеш в результате вызванных проливными сезонными дождями наводнений погибли 36 человек. Об этом 22 июня сообщает оперативный центр по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения страны.

28.mchs.gov.ru Наводнение

По информации центра, за время с 17 по 21 июня в результате наводнений, укусов змей и ударов молний погибли жители 27 из 64 затопленных районов страны.

Также указывается, что в общей сложности разгул стихии в Бангладеш затронул свыше 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня управление по борьбе с наводнениями в бассейне реки Чжуцзян на юге Китая ввело режим чрезвычайной ситуации первого уровня.