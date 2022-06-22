Канберра, 22 июня, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Держатели ипотечных кредитов столкнутся с новыми финансовыми трудностями после того, как один из крупнейших банков Австралии ANZ присоединился к банку Westpac и принял решение повысить фиксированную процентную ставку по кредитам. Об этом 22 июня сообщил телеканал Nine News.

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21 июня руководство Westpac увеличило ставку на 0,5%. 22 июня это сделал банк ANZ, где заявили, что теперь процентное плечо вырастет на 0,9%.

«ANZ и Westpac запустили еще один раунд повышений ставок, поскольку стоимость финансирования с фиксированной ставкой продолжает расти. В соответствии с ожиданиями рынка, ставка может достичь 4%», — сказала журналистам директор по исследованиям в компании RateCity Салли Тиндалл.

Одно из самых больших повышений коснулось трехлетней фиксированной процентной ставки в банке ANZ — менее чем за год она подскочила на 3,85%.