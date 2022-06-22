Москва, 22 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Организаторы выставки-байопика о рок-музыканте и лидере группы «Кино» Викторе Цое под названием «Путь героя» в Новом Манеже в Москве снова продлили, в этот раз — до 10 июля. Об этом сообщает телеграм-канал мероприятия.

Виктор Цой

«Вы просили — мы сделали: для всех, кто еще не успел побывать на выставке, или хотел бы посетить ее во второй (а может даже в третий раз), мы второй раз продлили экспозицию — 10 июля будет последний день работы выставки в Манеже», — говорится в сообщении канала.

Выставка о музыканте была открыта 15 января 2022 года и должна была продлиться ровно три месяца, однако затем её продлили до 21 июня — дня рождения Цоя.