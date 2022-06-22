Иркутск, 22 июня, 2022, 10:21 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 22 июня известило об окончании расследования уголовного дела в отношении заключенного, который находясь в одной из исправительных колоний Приморского края, обманул не менее 14 граждан под предлогом продажи мебели и бытовой техники.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

В ходе следствия установлено, что у злоумышленника находились при себе несколько сотовых телефонов, с помощью которых он размещал в различных аккаунтах социальной сети объявления о продаже бытовой техники и мебели. После чего граждане, заинтересовавшиеся «выгодным» предложением, связывались с предполагаемым мошенником, который предлагал им внести предоплату за продаваемые вещи.

В случае согласия жертвы, обвиняемый предоставлял номер банковской карты, на который необходимо было перевести озвученную сумму. В результате незаконных деяний подсудимому за четыре месяца удалось обмануть 14 жителей различных регионов России, в том числе пятерых из Иркутской области. Сумма ущерба от противоправных действий составила более 90 тысяч рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Бодайбинский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Удмуртии, представляясь родственником, обманул по телефону, как минимум, 38 человек из городов Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Бодайбо, Зима, а также поселка Жигалово, Мегет и населенных пунктов Иркутского района в возрасте от 40 до 90 лет.

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