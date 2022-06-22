Магас, 22 июня, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Ингушетия вместе со всей Россией вспоминает одну из самых скорбных дат в истории России — 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война. В республике отдают дань памяти миллионам жертв этой кровопролитной войны.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи памяти

Жители Ингушетии вспоминают и своих сыновей и дочерей, погибших на фронтах Великой Отечественной. Из республики ушли воевать более 21 тыс. жителей. Из них домой не вернулись почти шесть тысяч человек.

«Представители Ингушетии сражались на всех фронтах, участвовали в обороне Москвы, Ленинграда и Киева, Сталинграда и Воронежа, на каждом направлении, начиная от защиты Брестской крепости до штурма Берлина. Многие из них отдали свою жизнь ради свободы и независимости нашей Родины. Сегодня, благодаря их подвигу и мужеству, мы можем растить своих детей в мирных условиях», — написал в своем телеграм-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

В Ингушетии 22 июня пройдут памятные мероприятия, в том числе акции «Георгиевская лента», «Свеча Памяти» и «Лучи Победы». Состоится возложение цветов к вечному огню на Мемориале памяти и скорби в городе Назрани.