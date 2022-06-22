Москва, 22 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Запрет вейпинга в России приведёт к потерям федерального бюджета в размере 38 млрд рублей ежегодно, росту «чёрного» рынка до 500–600 млрд рублей и увеличению случаев отравлений от фальсификатов. В этом уверены участники рынка никотиносодержащих изделий. Лоббисты запрета вейпов в ЕАЭС, по их мнению, внедряют меры, применяемые к странам с низким подушевым доходом (страны LMIC), что совершенно неверно для России и Казахстана.

Сергей Мотин руководитель Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) Дмитрий Владимиров

В Казахстане 22 июня планируется внести поправки в кодекс о здравоохранении, запрещающие продажу и употребление вейпов. Кроме того, принято решение обложить акцизами изделия с нагреваемым табаком (стики) в размере 70% от акцизов на сигареты обычные. Закрытие легального рынка электронных систем доставки никотина (ЭСДН) в Казахстане ударит и по России, уверены эксперты. Во-первых, пример Казахстана как члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут использовать лоббисты введения аналогичного запрета и в России. Во-вторых, могут возникнуть логистические сложности и подорожать как сами средства ЭСДН, так и курительные смеси, которые преимущественно экспортируются из Китая через Казахстан.

Запрет в России продажи никотиносодержащих жидкостей и электронных и иных приборов, которые используются для получения никотинсодержащего аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем, в том числе электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака более известного, как вейпинг, предлагаемый ЛДПР, приведёт, к увеличению потребления традиционных табачных изделий. Об этом заявил руководитель Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) Дмитрий Владимиров.

По словам эксперта, полный или временный запрет, предлагаемый Мосгордумой, приведёт к тому, что вместо добросовестных участников рынка вейпов, которые платят значительные средства в бюджет, придут «чёрные» игроки. Они будут продавать жидкости низкого качества, разнообразный фальсификат, который чреват значительным прямым и косвенным вредом для граждан России. Сегодня индустрия вейпинга в стране имеет оборот порядка 1,4 — 1,6 трлн рублей по данным Федеральной налоговой службы. Российский бюджет только по итогам 2021 года в виде акцизов как на никотиновые смеси, так и на электронные устройства доставки никотина (ЭДНС) получил 37,9 млрд руб по данным оперативной отчетности Федерального казначейства России. Таким образом, в случае запрета российский бюджет потеряет порядка 38 млрд рублей в год, которые пойдут в «карман» к участникам «чёрного» рынка. Объём нелегального рынка электронных сигарет с текущих 5,6 млрд рублей может вырасти по самым скромным оценкам до 500–600 млрд рублей.

«Значительные потери российского бюджета в столь сложную геополитическую ситуацию, рост чёрного рынка, растущее число смертельных случаев из-за употребления фальсификатов — это только верхушка айсберга, — отмечает Владимиров. — Запрет дискриминирует свыше 2,5 миллиона потребителей вейпов, которые будут стигматизированы этим запретом. Разделяя опасения уважаемых депутатов Госдумы и Мосгордумы, мы всё же считаем, что в этом случае запреты не решат озвученные проблемы, а, наоборот, усугубят. Поэтому мы предлагаем совместно с экспертами, представителями отрасли разработать необходимые технические регламенты к рынку вейпов, ввести обязательную маркировку никотиновой и безникотиновые жидкости для вейпов. Считаем, что озвученные меры будут способствовать обелению рынка и развивать альтернативную культуру потребления, способствующую снижению общего объёма табакокурения в стране».

По его словам, анализ результатов введения запретов продаж электронных сигарет, проведённый союзом, свидетельствует, что реализация вейпов сохраняется, при этом растёт число несчастных случаев в результате употребления фальсификатов, а «чёрные рынки» стран, где вводились запреты, наоборот, расширяются в 200–300 раз. В настоящее время полный запрет продажи электронных сигарет существует во многих странах, включая Индию, Сингапур, Малайзию, Бразилию, Мексику и другие, и именно там мы видим пикообразный рост серой продукции. Например, введение запрета вейпа в 2019 году в Индии породил огромный «чёрный рынок» и феномен двойных курильщиков, когда наряду с электронными средствами активно употребляют обычные сигареты. Более трети индийцев курят сигареты, а почти 1,35 миллиона из них ежегодно умирают от болезней, связанных с курением.

«Примечательно, что запреты на вейпинг лоббируют именно в государствах с низким доходом на душу населения. Какое отношение это имеет к России и Казахстану, непонятно, так как они относятся к странам со средним душевым доходом, не сильно уступающим по потреблению развитым странам Европы и Америки, а там о подобных запретах речь не идёт», — сказал Владимиров.

Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) объединяет 40 компаний и индивидуальных предпринимателей.

Сергей Шведов