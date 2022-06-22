Вашингтон, 22 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Лучшим защитником сезона 2021/22 в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) признан канадский игрок «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба лиги.

(сс) НХЛ

23-летний получил награду «Джеймс Норрис трофи». На приз также претендовали Роман Йози («Нэшвилл Предаторз») и Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс признан самым ценным игроком сезона 2021/22 в НХЛ.