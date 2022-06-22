Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Положение США в международной политике ухудшилось из-за введённых против России санкций. Эти ограничения только навредили Западу, заявил американский мультимиллиардер Рэй Далио немецкому изданию Spiegel.

Рей Далио (сс) Web Summit — HM1 7481

По его словам, другие страны стали избегать вложений в американские ценные бумаги из опасений, что с ними поступят, как с Россией. Запад, таким образом, страдает от ограничений, наложенных на Россию из-за спецоперации на Украине.

«Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире», — сказал Далио.

Он добавил, что направленные против Москвы меры не достигли поставленных целей. Но США не могут действовать по-другому, им доступны только экономические санкции.

Финансист Рэймонд Далио известен как основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates. В США медиа именуют его «Стивом Джобсом от инвестирования».

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