Красноярск, 22 июня, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Красноярском крае в рамках приватизационных торгов, запланированных на 30 сентября 2022 года, планируется реализовать пакет акций ОАО «Птицефабрика Бархатовская». Стартует аукцион с суммы 1,07 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Аукцион будет проходить на повышение с шагом 53,5 млн рублей. В целом реализовать должны 220 715 обыкновенных акций, составляющих 100% от уставного капитала компании. Они находятся в собственности Красноярского края.

Напомним, весной 2022 года суд рассмотрел банкротный иск, поданный кредитором к ОАО «Птицефабрика Бархатовская». Его оставили без рассмотрения.

По открытым данным, акционером предприятия, созданного 16 лет назад, выступает агентство по управлению краевым имуществом. При этом свою историю актив ведёт с 1969 года. ОАО было исполнителем более 130 государственных контрактов.