Магадан, 22 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Магаданская область взяла шефство над городом Ждановка в Донецкой Народной Республике, где побывал губернатор Сергей Носов.

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Власти Колымы и города заключили соглашение о поддержке в восстановительных работах. Первые специалисты из Магадана уже прибыли в Ждановку для оценки ущерба и проведение срочных работ. В первую очередь начали восстанавливать энергетическую инфраструктуру.

Губернатор Колымы отметил позитивный настрой местного населения и пообещал всестороннюю помощь.

«Во время командировки встретился со всеми нашими магаданцами. Очень понравился настрой. Колымчане искренне сопереживают проблемам ждановцев, хотят помочь в восстановлении нормальной мирной жизни», — написал в своём телеграм-канале Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине продолжается сбор помощи для участников спецоперации в защиту Донбасса. Жители островного региона собрали уже 3,5 тонны грузов.