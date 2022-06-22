Тольятти, Самарская область, , 10:36 — REGNUM Свечу памяти о героях Великой Отечественной войны зажгли в День памяти и скорби в Тольятти. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

Брестская крепость

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Сообщается, что в 04:00 часа утра в День памяти и скорби студенты Тольяттинского государственного университета и жители города у Вечного огня на площади Свободы и зажгли свечу памяти защитников Отечества.

Отмечается, что с каждым годом акция «Свеча памяти» в Тольятти собирает всё больше участников.

Глава города Николай Ренц сообщил, что в этот день он вспоминает защитников Брестской крепости.

«Пример бойцов в первые дни войны стал символом того, как надо сражаться дальше — за Родину, за Отечество, за мир, свободу и независимость. Сегодня мы думаем об этом дне как о напоминании для всех, кто почему-то решил забыть о том, что Россия — не просто способное и сильное государство, что в России особый дух, который делает нас сильными, мужественными, стойкими и бесстрашными. И, вспоминая этот день, оглядываясь на подвиги прадедов, мы спокойно и уверенно смотрим в будущее. Победа всегда будет за нами», — приводит пресс-служба его слова.