София, 22 июня, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Акция в память о погибших в Великой Отечественной войне прошла в столице Болгарии Софии у памятника Советской армии. Делегацию российских дипломатов на церемонии возглавляла посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, сообщает 22 июня ТАСС.

Klearchos Kapoutsis Памятник советскому солдату-освободителю в болгарском городе Пловдив

Акцию «Свеча памяти» провели вечером 21 июня. Участники церемонии, в числе которых были дипломаты из разных стран, болгарские политики и общественные деятели, зажгли десятки свечей.

«Эта «свеча памяти» — память о тех, кто погиб, о воинах, которые защищали мир от фашизма, о всех тех, кто сражался с фашизмом в других странах», — сказала Митрофанова.

Она добавила, что сегодня российским солдатам снова приходится противостоять нацизму — на Украине. При этом Европа вместо того, чтобы добиваться мира, снабжает Киев оружием.

Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. 22 июня памятные мероприятия пройдут в разных городах Болгарии.

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