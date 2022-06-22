Санкт-Петербург, 22 июня, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Жителей Санкт-Петербурга ожидает рост тарифов на воду, газ и электричество с 1 июля 2022 года. Об этом сообщил глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанция

С начала второго месяца лета тариф на теплоснабжение (туда входит отопление и горячее водоснабжение) повысится на 3,6%, счета на газ возрастут на 3,3%, а электроэнергия станет дороже на 5%.

Напомним, что в Северной столице собираются ввести единую квитанцию для оплаты счетов. Единым расчётным центром города станет «ЕИРЦ СПб».