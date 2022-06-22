Москва, 22 июня, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий все спортивные организации вывешивать флаги России на зданиях и начинать официальные мероприятия с поднятия флага и исполнения гимна, внесли в Госдуму депутаты комитета по спорту. Как передает корреспондентИА REGNUM22 июня об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по физической культуре и спортуДмитрий Свищев (ЛДПР).

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг России

Депутат рассказал, что вместе с коллегами по комитету внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается расширить перечень организаций, на зданиях или территориях которых постоянно вывешен российский флаг. Он может появиться на всех объектах и субъектах спорта, независимо от форм собственности, в том числе на зданиях профессиональных спортивных клубов, фитнес-центров, центров спортивной подготовки.

«Уже много лет ключевые государственные символы России подвергались очевидной дискриминации в международном спорте. Но российский флаг должен развиваться и гимн должен всегда звучать на соревнованиях внутри страны. Это позволит снизить негативный эффект от недружественной политики по отношению к фундаментальным ценностям спортивного движения и российского общества в целом», — сказал Свищев.

Парламентарий считает, что нужно иметь возможность проявлять гордость за свою страну всегда, в те дни, часы и минуты, когда это необходимо. Он отметил, что в Нидерландах жители вывешивают государственные флаги на своих балконах даже, когда дети сдали выпускные экзамены, а в Прибалтике нельзя без флагштока сдать дом.

«Государственный флаг — это важная часть истории и культуры страны. И сейчас, когда наша страна и наш спорт стали объектами посягательств недружественных стран, возникает необходимость в проявлении особого внимания и уважения к Государственному флагу и гимну Российской Федерации. Мы хотим поддержать наших спортсменов, которые на протяжении беспрецедентно долгого времени лишены возможности представлять свою страну, и всех граждан, которые активно сопереживают судьбе российского спорта», — сказал Свищев.

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