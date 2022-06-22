Кемерово, 22 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Этот летний день 1941 года изменил историю нашей страны — вписал в неё трагичные, но героические строки. Об этом сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, обращаясь сегодня, 22 июня, к жителям региона. Он также напомнил, что более 400 тысяч кузбассовцев ушли на фронт, 160 тысяч из них не вернулись обратно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ako.ru Сергей Цивилев

«Ровно 81 год назад в четыре часа утра войска фашистской Германии напали на Советский Союз, — отметил Цивилёв. — В России нет семьи, которой бы не коснулись события Великой Отечественной войны. 22 июня мы вспоминаем близких, не вернувшихся домой с фронта и тех, кто положил жизнь и здоровье, приближая Победу в тылу. Эти память и гордость объединяют нас и придают нам сил. Сегодня, в День памяти и скорби, мы зажжем свечи и мысленно поблагодарим наших героев, отдавших свои жизни за свободу страны, за нашу свободу и право жить так, как мы сами для себя определим».

Отметим, что в День памяти и скорби по всему Кузбассу пройдут акции и митинги.