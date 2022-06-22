«Эти память и гордость объединяют нас» — губернатор Кузбасса
Кемерово, 22 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Этот летний день 1941 года изменил историю нашей страны — вписал в неё трагичные, но героические строки. Об этом сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв, обращаясь сегодня, 22 июня, к жителям региона. Он также напомнил, что более 400 тысяч кузбассовцев ушли на фронт, 160 тысяч из них не вернулись обратно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Ровно 81 год назад в четыре часа утра войска фашистской Германии напали на Советский Союз, — отметил Цивилёв. — В России нет семьи, которой бы не коснулись события Великой Отечественной войны. 22 июня мы вспоминаем близких, не вернувшихся домой с фронта и тех, кто положил жизнь и здоровье, приближая Победу в тылу. Эти память и гордость объединяют нас и придают нам сил. Сегодня, в День памяти и скорби, мы зажжем свечи и мысленно поблагодарим наших героев, отдавших свои жизни за свободу страны, за нашу свободу и право жить так, как мы сами для себя определим».
Отметим, что в День памяти и скорби по всему Кузбассу пройдут акции и митинги.