Красносулинский район, Ростовская область, 22 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. 30 спасателей привлечены к ликвидации пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 июня.

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«От МЧС задействовано 30 человек и 14 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что пожар случился утром 22 июня в теплообменнике и распространился на площади 50 кв. метров. Угрозы дальнейшего распространения огня нет. Пострадавших, по предварительным данным, нет.