Париж, 22 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн «сохраняет доверие» президента Эммануэля Макрона, сообщает Le Parisien.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Нам нужно полностью функциональное правительство, потому что у нас есть важные указы для подписания», — заявил министр-делегат по связям с парламентом Оливье Веран.

«Давайте не будем считать относительное большинство поражением», — отметил французский министр.

«Никто не может отказать президенту Республики в успешном преодолении трудностей, с которыми он сталкивается. Мы не находимся в кризисной ситуации, мы находимся в беспрецедентной ситуации», — заявил Оливье Веран, добавив, что «мы не окажемся в ситуации, когда нам придется зависеть от голосов партии «Национальное объединение».

Как сообщало ИА REGNUM, Банк Франции снизил прогноз экономического роста в стране до 2,3% в 2022 году и повысил прогноз инфляции до 5,6%.