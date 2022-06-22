Сеул, 22 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Лидеры Южной Кореи и Японии могут провести встречу в рамках саммита НАТО, который состоится в Мадриде 29–30 июня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы южнокорейского внешнеполитического ведомства Пак Чина.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Предполагается, что встреча президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды может пройти как в официальном, так и неофициальном формате.

Беседа также может состояться в рамках многосторонних переговоров с участием лидеров других стран, среди которых США, Австралия и Новая Зеландия.

«Одна из главных проблем в отношениях Сеула и Токио — судьба активов японских компаний, арестованных в целях возмещения ущерба жертвам принудительной трудовой мобилизации в годы японской оккупации. Есть несколько вариантов решения проблемы, и все они сейчас прорабатываются», — сообщил Пак Чин.