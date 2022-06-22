Фурманов, Ивановская область, 22 июня, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В результате пожара, произошедшего в жилом доме в городе Фурманов Ивановской области, погибли женщина и пятилетний ребенок. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пожар

Уточняется, что сообщение о пожаре в доме, в котором проживает воспитывающая восемь детей в возрасте от одного года до 15 лет семья, поступило около 02:30 мск.

Кроме того, указывается, что в это время в доме находились 33-летняя хозяйка дома и ее шестеро детей, а также ее подруга со своим ребенком.

«В результате пожара погибли хозяйка дома и пятилетняя дочь ее подруги. Другим детям удалось спастись, их жизни ничего не угрожает, они находятся у родственников», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что семья на профилактических учетах не состояла и добавляется, что при проверке установят все обстоятельства и причины трагического инцидента и будет дана оценка исполнению требований законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл днём 21 июня в многоквартирном доме в городе Норильске.