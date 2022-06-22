Москва, 22 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В День памяти и скорби в Мариуполе «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» в память о павших героях Великой Отечественной войны из 10 тысяч зажженных свечей создали огромную надпись «ПОМНИМ 22.06.1941». Ее размер достиг 160 квадратных метров. Об этом сообщил руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

МГЕР День памяти и скорби

«В преддверии Дня памяти и скорби в освобожденном Мариуполе впервые за восемь лет волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» зажгли 10 тысяч свечей в память о миллионах погибших солдат Красной Армии, которые героически сражались за нашу с вами свободу и мирное небо над головой. Символично, что данная акция проходит на площади Ленинского комсомола, где не так давно был установлен памятник легендарной бабушке Ане, которая символизирует непокорность и силу русского духа. Данная акция станет традиционной, как и памятные мероприятия, посвященные празднованию 9 мая», — сказал Александр Амелин.

Напомним, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Этот день вошел в календарь как День памяти и скорби. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.