Ярославль, 22 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Ярославле состоится первый летний джазовый фестиваль «JazzPark». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

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Открытие фестиваля пройдёт 1 июля — на теплоходе состоится пятичасовой концерт. 2 и 3 июля мероприятия пройдут в Ярославском музее-заповеднике.

«В программе музыканты из Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга и Тихвина. В том числе, маэстро Игорь Бутман — главный «посол» российского джазового искусства на мировой сцене. Ведущим концертов фестиваля станет заслуженный деятель искусств РФ, музыковед Владимир Борисович Фейертаг», — рассказали в мэрии.

В Ярославском городском джазовом центре в эти дни будут проходить ночные джем-сейшны, а также лекции и мастер-классы.