В Севастополе в День памяти и скорби зажгли 10 тысяч свечей
Севастополь, 22 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Город-герой Севастополь присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти», свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны зажглись 22 июня у мемориала Героической обороны Севастополя, сообщили в пресс-службе города. Здесь же прошла акция «Огненные картины».
Памятные мероприятия начались 22 июня в 03:13 — в этот час 81 год назад на мирно спящий Севастополь упали первые бомбы. Участники акции выложили из 10 тысяч свечей слово «Помним!» и Медаль «За оборону Севастополя» и почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Затем на Графской пристани горожане выпустили в море бумажные кораблики — в память о выпускниках школ, не успевших встретить мирный рассвет в 1941 году. В мероприятиях принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.