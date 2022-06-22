Севастополь, 22 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Город-герой Севастополь присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти», свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны зажглись 22 июня у мемориала Героической обороны Севастополя, сообщили в пресс-службе города. Здесь же прошла акция «Огненные картины».

Пресс-служба правительства Севастополя Севастополь вспоминает павших в Великой Отечественной войне

Памятные мероприятия начались 22 июня в 03:13 — в этот час 81 год назад на мирно спящий Севастополь упали первые бомбы. Участники акции выложили из 10 тысяч свечей слово «Помним!» и Медаль «За оборону Севастополя» и почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Затем на Графской пристани горожане выпустили в море бумажные кораблики — в память о выпускниках школ, не успевших встретить мирный рассвет в 1941 году. В мероприятиях принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«22 июня 1941 года, в 3:13 на Севастополь упали первые бомбы. Именно Севастополь был первым городом, куда пришла война. Начальник штаба Черноморского флота адмирал Иван Дмитриевич Елисеев приказал открыть огонь по вражеским самолётам. Это был первый боевой приказ Великой Отечественной Войны. Ежегодно в этот час в Севастополе начинаются мероприятия в память о погибших в Великой Отечественной войне», — написал в телеграм-канале губернатор.

«Мы никогда не должны забывать события тех лет и то, что делали фашисты на нашей земле. Сегодня наши воины сражаются с неонацизмом, который поднял голову на Украине. Уверен, о тех битвах, которые идут сегодня, мы тоже никогда не забудем. Вечная память нашим воинам и всем, кто отдал жизнь за Победу!» — обратился к горожанам Развожаев.