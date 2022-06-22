Кишинёв, 22 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу поддерживает предложение правительства продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране. Об этом он сообщил на телеканале TV8.

Parlament.md Игорь Гросу

Он отметил, что боевые действия на территории соседней Украины не прекращаются. В связи с этим ожидаются новые потоки беженцев.

«Режим ЧП предоставляет правительству больше возможностей для оперативного вмешательства. Не искать парламент, который находится в отпуске или что-то ещё, а вмешиваться оперативно», — сказал Гросу.

Он добавил, что режим ЧП также позволяет использовать упрощённую процедуру при закупке электроэнергии. По его словам, ничего нового вводить не планируется.

Напомним, ранее с предложением продлить режим ЧП в Молдавии на 45 дней, начиная с 24 июня, предложили в правительстве республики. Он был введён 24 февраля. Запрещены массовые акции, а работа СМИ находится под дополнительным контролем.