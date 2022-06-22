Биробиджан, 22 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Суд вынес приговор жителю Биробиджана, который в сентябре разбил окно дошкольного учреждения и залез внутрь, перепугав сотрудников и детей. Его определили на принудительное лечение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Tatarstan.ru Детский сад

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В детском саду мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, распылил огнетушитель. Его действия правоохранительные органы оценили как опасные.

«В ходе предварительного расследования выяснилось, что мужчина страдает психическим расстройством. Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, мужчина в момент совершения преступления в силу своего заболевания не мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими», — также отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре житель Биробиджана разбил окно в городском детском саду и проник в дошкольное учреждение. Благодаря бдительности другого горожанина никто не пострадал, нарушителя оперативно задержали.