Москва, 22 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Об устойчивом восстановлении российского автомобильного рынка можно будет говорить только тогда, когда будет преодолено недоверие потребителей к незнакомым маркам авто. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«О реальном восстановлении рынка говорить еще преждевременно, — сказал Цыганов. — Сейчас действуют факторы снижения кредитных ставок, которые все равно остаются высокими, и экстренного спроса, который возникает по стечению обстоятельств. Негативно на рынке сказывается выросшая цена на автомобили и их объективный дефицит. Пока не удастся насытить рынок на основе параллельного импорта и вариантами китайских, иранских и иных машин, преодолеть недоверие потребителей к незнакомым автомаркам, трудно говорить об устойчивом восстановлении авторынка и прошлогодних объемов автокредитования. Но расти эти показатели будут. Спрос по мере снижения кредитных ставок и появления новых автопроизводителей продолжит расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что летом 2022 года в РФ не будет наблюдаться взрывного роста спроса на автомобильные кредиты.