Саратов, 22 июня, 2022, 10:15 — ИА Регнум. На страницах истории России 22 июня 1941 года высечено огнём, болью, верой, жизнями защитников Родины, вступивших в схватку с фашизмом. С такими словами обратился к жителям Саратовской области по случаю Дня памяти и скорби временно исполняющий обязанности губернатора Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА REGNUM 22 Июня

«В День памяти и скорби мы возлагаем цветы к памятникам, чтобы почтить павших героев. Мы вспоминаем родных, погибших в годы Великой Отечественной войны. Путь к Победе, трудный, кровопролитный, был пройден и враг повержен. Наш долг и всех будущих поколений — помнить о подвиге народа, сохранившего мир и свободу страны», — отметил глава региона, выразив искреннюю благодарность победителям.

ИА REGNUM ранее сообщало, в День победы по центральным улицам Саратова жители пронесли портреты родных и близких, отдавших жизнь за Родину.

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