Москва, 22 июня, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Зафиксированный в РФ рост объемов автокредитов в мае 2022 года связан со смягчением условий кредитования, а также с либерализацией требований к потенциальным заемщикам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявила заместитель руководителя департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета финансового университета при правительстве РФ Ольга Захарова.

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«В 2022 году реализуется программа поддержки российских автопроизводителей. Процентные ставки по кредитам банков в рамках программы государственной поддержки составляют 7,33%, что существенно ниже ключевой ставки, которая в мае была установлена на уровне 14%. Многие воспользовались льготными условиями при автокредитовании, — сказала Захарова. — Автодилеры при продаже автомобилей зачастую предлагают и более низкие, чем банки, процентные ставки (около 5%), не требуют первоначального взноса при предоставлении кредита».

По ее мнению, взрывного роста спроса на автокредиты летом 2022 года ожидать не следует.

«Однако поэтапное снижение ключевой ставки приведет к снижению процентных ставок не только по льготным автокредитам, но и по кредитам со стандартными условиями, — заметила Захарова. — Это обусловит спрос на продукцию автопрома и стабилизацию рынка автокредитования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в России на поддержку спроса в автомобильной промышленности будет выделено 20,7 млрд рублей.