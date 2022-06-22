Лондон, 22 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил, что Европа должна немедленно подготовиться к полному прекращению экспорта российского газа предстоящей зимой, и призвал правительства принять меры по сокращению спроса и поддержанию работы атомных электростанций, как сообщает 22 июня Financial Times.

Трубопровод

Бироль заявил, что решение России сократить поставки газа в европейские страны может быть предвестником дальнейших сокращений.

«Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью перекрыт», — сказал Бироль в интервью газете Financial Times.

«Чем ближе к зиме, тем больше мы понимаем намерения России, — сказал он. — Я считаю, что сокращения направлены на то, чтобы не дать Европе заполнить хранилища и увеличить влияние России в зимние месяцы».

МЭА, которое в основном финансируется членами Организации экономического сотрудничества и развития, в 2021 году стало одним из первых официальных органов, публично обвинивших Россию в манипулировании поставками газа в Европу.

По словам Бироля, чрезвычайные меры, принятые европейскими странами для снижения спроса на газ, такие как запуск старых угольных электростанций, оправданы масштабами кризиса, несмотря на опасения по поводу роста углеродных выбросов.

Он сказал, что увеличение выработки электроэнергии на угле является временной мерой и поможет сохранить запасы газа для отопления в зимний период. Любые дополнительные выбросы CO₂ от сжигания угля будут компенсированы ускорением реализации планов Европы по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива и наращиванию мощностей возобновляемой генерации, добавил он.

Глава МЭА также призвал страны отложить закрытие ядерных электростанций, чтобы ограничить количество газа, необходимого для производства электроэнергии.