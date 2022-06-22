Чита, 22 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Забайкалье 22 июня, по случаю дня памяти и скорби, состоялась церемония открытия памятного знака воинам, умершим от ран и болезней в эвакогоспитале N949 и лазарете на территории нынешнего Ингодинского района. Как сообщает пресс-центр мэрии Читы, первый в годы Великой Отечественной войны располагался в посёлке Антипиха, во втором лечили воинов русско-японской войны 1904–1906 годов.

Мэрия Читы Церемония открытия памятного знака воинам, умершим от ран и болезней в Забайкалье

Экспозиция расположена на улице 1-я Оранжерейная в посёлке Антипиха. Знак строился методом народной стройки. В работах принимали участие сотрудники администрации Ингодинского района, отдела полиции «Ингодинский», ГУ МЧС, прокуратуры Ингодинского района, МП «ДМРСУ», активисты ТОС «Оранжерейный» и др.

В ходе торжественного митинга руководитель администрации города Читы вручил благодарственные письма за большой личный вклад в увековечивании исторической памяти читинскому краеведу Александру Лыцусю, депутату городской Думы Александру Корчагину и председателю ТОС «Оранжерейный» Станиславу Кочекову.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, прошло 22 июня на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите.

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