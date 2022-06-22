Луганск, 22 июня, 2022, 10:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки силы Луганской Народной Республики уничтожили в ходе боестолкновений 27 украинских националистов. Об этом 22 июня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Stealth 007 Символы ЛНР

По его словам, в ходе боестолкновений противник понёс потери в живой силе и технике. За сутки уничтожено 27 украинских националистов, а также шесть БТР, восемь единиц автотехники.

Филипоненко рассказал, что четверо украинских военнослужащих приняли правильное решение и добровольно сложили оружие, сохранив себе жизни.