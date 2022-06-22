Красноярск, 22 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Уже четыре ребёнка погибли в Красноярском крае с начала купального сезона. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в ГУ МЧС России по региону.

Leninsk-kuznetskiy.frant.me Тонущий человек

По данным ведомства, последний трагический случай произошёл 21 июня. В Эвенкии подросток 2005 года утонул, попытавшись переплыть реку Нижнюю Тунгуску.

МЧС призывает не оставлять детей на берегах водоёмов без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, СКР проводит проверку по факту гибели 17-летнего подростка, утонувшего в реке в Эвенкии.

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