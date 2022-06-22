Чебоксары, 22 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Чувашии выясняют обстоятельства аварии с участием автобуса, в которой среди пострадавших есть дети. Первоначально сообщалось о пятерых травмированных, затем — о девяти. Обновлённые данные приводит МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в Чебоксарском районе с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля. По предварительным данным полиции, на нерегулируемом перекрёстке при выезде со второстепенной дороги 36-лнетняя водитель легковушки не уступила дорогу микроавтобусу, следовавшему по маршруту Чебоксары — Моргауши.

На момент ДТП в салоне автобуса было 18 пассажиров. В МВД по Чувашии отмечают, что после аварии за медицинской помощь обратились девять человек: водитель легковушки, двое её 14-летних пассажиров и шесть пассажиров микроавтобуса.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, первой о происшествии проинформировала прокуратура Чувашии. По данным надзорного ведомства, 21 июня около 06:40 на дороге Чебоксары — Сурское возле деревни Селиванкино Чебоксарского района столкнулись «Лада Гранта» и автобус. На тот момент заявлялось о пяти пострадавших.

По поручению прокурора Чувашии Андрея Фомина ход проверки обстоятельств ДТП взят прокуратурой на контроль.