Донецк, 22 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 45 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 45 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 374 единицы различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Ураган», артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм, минометы калибра 120 мм, АГС и стрелковое вооружение.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Киевский, Кировский, Петровский и Куйбышевский районы), Макеевка, Горловка, Доломитное, Гольмовский, Михайловка, Луганское, Ясиноватая, Минеральное и Еленовка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевский район Донецка вновь был обстрелян из артиллерии вооруженными украинскими формированиями.