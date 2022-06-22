Вашингтон, 22 июня, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Американский наёмник, участвующий в боевых действиях на Украине на стороне Киева, рассказал о присутствии там британского спецназа. Фрагмент переписки с наёмником опубликовал журналист Сет Харп в Twitter.

Kentucky National Guard Британский спецназ SAS

По словам американца, у украинских войск нет шансов на победу, так как они совершенно впустую растрачивают силы. Действия украинских войск плохо координируются, ими плохо управляют.

Происходящее в зоне боевых действий наёмник назвал «совершенно дрянным шоу». Он рассказал, что его подразделение два часа вело перестрелку с неизвестным противником, после чего выяснилось, что это был украинский спецназ.

» Постоянно ведется дружественный огонь (только что погиб британский снайпер SAS, который направлялся на позицию и был уничтожен украинским БТР, потому что никто не предупредил о его выдвижении)», — рассказал наёмник.

SAS — спецназ Особой воздушной службы Великобритании. Это спецподразделение занимается разведкой, участвует в контртеррористических операциях и прямых вооружённых столкновениях, освобождает заложников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд ДНР приговорил двух попавших в плен британских наёмников к смертной казни.

Читайте также: Высокомерное поучение — Британия прислала ноту о своих наёмниках