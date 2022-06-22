Владикавказ, 22 июня, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Северной Осетии ожидается резкое ухудшение погоды. В период времени с 22 по 23 июня на республику обрушатся ливни с градом и сильным ветром. В связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе объявлено штормовое предупреждение.

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«До конца суток 21 и 22, 23 июня местами по территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 — 25 м/с. На реках подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объёма», — говорится в предупреждении спасательного ведомства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 июня в Северной Осетии была перекрыта для движения Транскавказская магистраль. Причиной стали камнепады.

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