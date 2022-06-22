Горно-Алтайск, 22 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Республике Алтай вошла в топ-10 регионов России, а также заняла второе место в Сибирском федеральном округе по поголовью крупного рогатого скота в крестьянских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Всего в регионе насчитывается 1,32 тыс. фермерских хозяйств и ИП, которые содержат около 100 тыс. голов скота. Это 3,3% всего поголовья российских фермеров. Аграрные предприятия региона имеют ещё порядка 30,5 тыс. голов КРС.

«В Республике Алтай общий размер посевных площадей сельскохозяйственных организаций составляет 295,1 тыс. га. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями обрабатывается 45,6 тыс. га», — добавили в правительстве со ссылкой на данные Алтайкрайстата.