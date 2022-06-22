Уфа, 22 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха до +32°С ожидается в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

34.mchs.gov.ru Жара

Сообщается, что ночью и днем 23 июня в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха в Башкирии ночью может опуститься до +12°С, днем столбик термометра может подняться до +29°С.

24 июня в Башкирии также ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью может потеплеть до +19°С, днем по югу ожидается жара до +32°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 22 июня в республике ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем температура воздуха может подняться до +27°С.