Астана, 22 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Комитет национальной безопасности Казахстана проверит данные о причастности украинской «фабрики троллей» к январским беспорядкам в республике, сообщил 22 июня зампредседателя ведомства Аскар Амерханов.

Беспорядки

«Следствие идет по всем направлениям. Мы всю информацию проверяем очень тщательно. Мы проверим эти сведения, однозначно, и прокомментируем», — сказал он РИА Новости.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать заявление хакера из группы RaHDIt, который сообщил, что украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций причастен к организации протестов в Казахстане в начале 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни января 2022 года массовые протесты начались в городах Казахстана Жанаозене и Актау — жители выступили против повышения цен на сжиженный газ. Затем к протесту подключились другие города, манифестации переросли в беспорядки. Властям пришлось объявить чрезвычайное положение и провести контртеррористическую операцию.

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