Москва, 3 апреля, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Президентские выборы 2018 года стали самыми прозрачными и чистыми в истории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, сообщает 3 апреля пресс-служба Кремля.

Глава государства поблагодарил Памфилову и ее коллег с успешной работой. Он отметил высокий технический и организационный уровень избирательной кампании.

«Как многие уже сказали, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны», — отметил Путин.

Памфилова вручила Путину удостоверение избранного президента и поздравила с победой. Она отметила, что прошедшие выборы были во многом беспрецедентными.

Так, подавляющее большинство граждан — 88% — согласны с достоверностью выборов. Такой показатель достигнут впервые.

Многослойная ситема фильтров полволила не допустить нарушения. Это видеонаблюдение, QR-кодирование, приложение «Мобильный избиратель», информационно-разъяснительная работа, пояснила глава ЦИК.

В общей сложности работало свыше 97 тыс. избирательных комиссий. Выборы прошли на более чем 97 тыс. избирательных участках в РФ, при этом еще 401 участок действовал за пределами России в 145 странах.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента состоялись в России 18 марта 2018 года. С результатом 76,69% голосов победил действующий президент Владимир Путин. В голосовании приняли участие 67,54% от общего количества избирателей, включенных в списки.