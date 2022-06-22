Нальчик, 22 июня, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии доведено до суда уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в систематическом истязании своего сына. Женщина била ребенка и унижала морально, пока в ситуацию не вмешались правоохранительные органы. Против нерадивой матери возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Ребенок

В настоящее время его расследование завершено. Было установлено, что в течение почти шести лет, начиная с 2016 года, жительница региона постоянно избивала сына, которому на тот момент времени было всего три года.

«Обвиняемая на почве неприязни систематически наносила побои сыну 2013 года рождения, используя для этого в том числе различные бытовые предметы, причиняя ему физические и психические страдания», — сообщили подробности расследования в СК.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.