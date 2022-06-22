Брест, Белоруссия, 22 июня, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне отдал рано утром 22 июня в Брестской крепости губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Alexxx Malev Монумент «Мужество». Брестская крепость. Брест

Глава региона принял участие в торжественных мероприятиях и возложил цветы к мемориалу. Губернатор напомнил, что на рассвете 22 июня 1941 года в Брестской крепости был нанесён вероломный удар по нашей Родине, и здесь же был совершён великий подвиг воинов-защитников Брестской крепости.

«Солдаты и офицеры многонационального советского народа плечом к плечу целый месяц держали оборону. Они были в глубоком тылу противника, наступавшего на Москву, но не сдавались. 22 июня всегда будет для нас Днём памяти и скорби. Этот день всегда будет днём гордости за наш многонациональный народ. Наши отцы, деды, прадеды воевали во имя нас, своих наследников. 1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. Наши братские народы объединились, выстояли и победили. Мы победим и сегодня!» — написал губернатор в социальных сетях.

Губернатора вместе с председателем Брянской областной Думы Валентином Субботом пригласил на памятные мероприятия Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.