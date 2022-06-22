Школьник из Приамурья дважды набрал 100 баллов на ЕГЭ
Благовещенск, 22 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Одиннадцатиклассник из Амурской области Евгений Бобин набрал 100 баллов на двух выпускных экзаменах. Лучший результат он показал по истории и обществознанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе правительства Амурской области.
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Выпускник живёт в посёлке Уруша Сковородинского района. До него ни один выпускник из Амурской области не мог набрать высший балл на ЕГЭ по обществознанию в течение последних трёх лет.
Как сообщало ИА REGNUM, двое окончивших школу жителей Якутии получат по 200 тыс. рублей за то, что набрали на ЕГЭ дважды по 100 баллов. Все задания без ошибок выполнили на экзаменах 19 одиннадцатиклассников из Якутии.