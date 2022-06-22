Благовещенск, 22 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Одиннадцатиклассник из Амурской области Евгений Бобин набрал 100 баллов на двух выпускных экзаменах. Лучший результат он показал по истории и обществознанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе правительства Амурской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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Выпускник живёт в посёлке Уруша Сковородинского района. До него ни один выпускник из Амурской области не мог набрать высший балл на ЕГЭ по обществознанию в течение последних трёх лет.

«Я не могу до конца в это поверить! Совсем не рассчитывал на такой высокий результат по обществознанию. У меня был некоторый прогресс при выполнении заданий пробных экзаменационных материалов, но максимум я набирал 78 баллов и думал: возможно, 80 баллов на самом ЕГЭ набрать удастся», — рассказал одиннадцатиклассник.

Как сообщало ИА REGNUM, двое окончивших школу жителей Якутии получат по 200 тыс. рублей за то, что набрали на ЕГЭ дважды по 100 баллов. Все задания без ошибок выполнили на экзаменах 19 одиннадцатиклассников из Якутии.