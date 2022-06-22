Краснодар, 22 июня, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Режим ограничения полётов продлён для аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара до 30 июня. Об этом сообщил региональный оперативный штаб 22 июня.

Krr.aero Международный аэропорт Краснодара

«Пассажирам рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод», — уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов городов России введён Росавиацией с 24 февраля. Запрет на полёты распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Аэропорты в других российских городах работают в штатном режиме.