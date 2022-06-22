Донецк, , 09:54 — REGNUM Киевский район Донецка подвергся обстрелу со стороны украинских националистов. Об этом 22 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

Обе атаки зафиксированы с позиций украинских войск в населённом пункте Пески. В 9:10 националисты выпустили по Киевскому району семь снарядов калибра 155 мм, в 9:22 — шесть снарядов того же калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска с утра 22 июня обстреливают Киевский райн Донецка с позиций в населённом пункте Пески.