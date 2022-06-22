Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Министерство обороны США передумало поставлять киевскому режиму передовые виды американского вооружения. Об этом 22 июня написал обозреватель Тревор Филсет в своём материале для издания The National Interest.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Струсил? Пентагон передумал передавать Украине беспилотники», — указывается в статье.

Также Филсет отметил, что такое решение связано с опасениями Вашингтона, что в результате передачи передовых американских беспилотников MQ-1 °C Вооружённые силы РФ собьют их и получат доступ к секретным технологиям США.

При этом автор материала уточнил, что производитель MQ-1 °C может поменять его чувствительную электронику на менее продвинутые компоненты, однако в результате этого возможности беспилотника снизятся и это процесс будет занимать не менее нескольких месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня украинский генерал Владимир Карпенко заявил, что ВСУ уже потеряли около 50% тяжелого вооружения и техники в ходе боёв с российскими войсками.