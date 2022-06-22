Ярославль, 22 июня, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Ярославле 21 июня прошла общенациональная акция «Свеча памяти». Об этом сообщает мэрия Ярославля.

city-yaroslavl.ru Картина из свечей в Ярославле

В рамках акции во всех городах страны накануне Дня памяти и скорби зажигают свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне. В Ярославле акция проводится с 2014 года, с 2019 — свечи выставляют в форме картин.

Помимо этого, у Вечного огня для ярославцев организовали концерт — с песнями и стихами о войне. Жители могли посетить передвижную выставку, на которой представлены экспонаты, найденные на местах боёв.